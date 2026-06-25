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Dead or Alive 6 Last Round : la version définitive du jeu sort enfin, mais un DLC est déjà annoncé...

Dead or Alive 6 Last Round : la version définitive du jeu sort enfin, mais un DLC est déjà annoncé...

Dead or Alive 6 Last Round vient tout juste de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series X|S ue Team Ninja enchaîne déjà avec l'annonce d'un nouveau DLC à venir. De quoi choquer les joueurs puisqu'on rappelle qu'il s'agit là de la version Definitive, autrement dit la version complète avec tous les DLC. Mais le marché est tel qu'il est aujourd'hui que KOEI Tecmo ne s'embarrasse plus vraiment de cela... En fait, c'est par le biais du trailer de lancement qu'on a appris la nouvelle. Si le début démarre bien avec le reveal des nouveautés de cette version Last Round, à savoir les modes en ligne, le nouveau mode photo, les ajustements techniques apportés au moteur Katana Engine, le roster complet qui inclue Mai Shiranui ou Kula Diamond, la fin de la vidéo nous réserve une surprise : l’apparition d’un tout nouveau personnage inédit, Minato, créé spécifiquement pour ce Dead or Alive 6 Last Round.

Pour l’instant, aucune séquence de gameplay n’a été dévoilée. Seul un concept-art permet d’apercevoir le design du personnage, tandis que Team Ninja reste volontairement discret sur son style de combat et son rôle dans l’histoire. Le studio a toutefois confirmé que Minato arrivera dans le courant de l’été 2026, avec d’autres informations et contenus additionnels qui seront dévoilés progressivement. Cette annonce laisse entendre que Dead or Alive 6 Last Round ne sera pas une version figée, mais bien une base destinée à recevoir du nouveau contenu sur la durée, malgré les critiques déjà formulées sur son modèle économique et son contenu au lancement.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 25 juin 2026
15:28


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Dead or Alive 6

Jeu : Baston
Editeur : KOEI Tecmo
Développeur : Tecmo
1 Mar 2019
1 Mar 2019
1 Mar 2019

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