Evolutis : plus de 5 minutes de gameplay qui font monter la pression

Poke Life Studios vient de dévoiler une vidéo de gameplay de plus de trois minutes dans laquelle on peut découvrir plusieurs phases du jeu, dont du combat, et le système de dialogues à choix multiples. Rappelons que ce jeu, développé au Portugal, mettra en scène trois personnages différents dont le destin va se lier lors d'une aventure dans un univers résolument cyberpunk. Avec son style graphique et ses animations dignes des animés des années 80, le jeu nous avait séduit lors de notre prise en mains effectuée à la PAX East de Boston. On en profite d'ailleurs pour préciser que la capture (réalisée par le youtuber Rob Cram) ne dispose pas des voix des personnages. D'ailleurs, pour plus d'infos, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre preview située à cette adresse.