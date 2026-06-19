Nagoshi Studios : une fin annoncée dans l’indifférence totale ? Le jeu Gang of Dragon abandonné lui aussi ?

L’avenir de Nagoshi Studios semble de plus en plus incertain, au point que beaucoup s’interrogent désormais ouvertement sur une fermeture pure et simple du studio fondé par Toshihiro Nagoshi. Le départ récent du réalisateur Daisuke Sato vient renforcer cette impression d’effondrement progressif autour de la structure, déjà fragilisée depuis plusieurs semaines. En fait, depuis quelque temps, les signaux inquiétants s’accumulent, alors que les relais presse semblent à l'inverse totalement inexistants. Le projet Gang of Dragon, premier jeu du studio, avait été présenté tambours battants lors des Game Awards 2025, mais les difficultés de financement liées au retrait progressif de NetEase ont rapidement changé la donne. L’éditeur ne souhaitait plus investir les sommes nécessaires à la poursuite du développement, ce qui a laissé le studio dans une situation délicate et dépendante de nouveaux partenaires, qui ne sont visiblement jamais vraiment arrivés...









Progressivement, plusieurs éléments ont alimenté les doutes, à commencer par la disparition sur les réseaux officiels, l'absence d’activité sur les canaux de communication, puis carrément un retrait du contenu vidéo lié au jeu. Même la fiche du jeu sur certaines plateformes est restée en ligne sans véritable mise à jour, ce qui n'est jamais bon signe. Le dernier indice en date est venu des réseaux sociaux de Daisuke Sato, longtemps considéré comme l’une des figures clés du studio. Sa bio mentionne désormais explicitement la phrase « ex-Nagoshi Studios », suggérant soit un départ acté, soit une dissolution pure et simple de la structure. En parallèle, plusieurs observateurs ont remarqué que le site officiel et certaines présences numériques de Nagoshi Studios ne sont plus accessibles, tandis que des mentions géographiques du studio apparaissent désormais comme “fermées” sur certains services tiers.



À ce stade, deux hypothèses dominent : une fermeture discrète du studio ou une restructuration complète sous une nouvelle entité. Mais en l’état, Nagoshi Studios semble plus proche de la fin que d’un nouveau départ, ce qui laisse Gang of Dragon dans un flou total.







