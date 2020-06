Valorant : le jeu bientôt sur consoles ? Riot y travaille activement

Sorti il y a quelques jours à peine, Valorant est pour l'instant exclusif au PC, mais cela pourrait bien ne pas durer à en croire la productrice du jeu qui ne cache pas ses ambitions, et lorgne du côté des consoles. Selon ses déclarations, faites à nos confrères de GameSpot, Anna Donlon explique que les équipes de développement en sont déjà au stade du prototype, mais que les challenges sont nombreux. Riot veut en effet que le jeu reste très compétitif, tout en s'assurant que les joueurs d'une plateforme n'aient pas d'avantage par rapport aux autres. Si on peut brancher clavier et souris sur une console, les performances permises par les machines actuelles sont inférieures à ce qu'on trouve sur PC. Il est impossible par exemple de jouer en 240hz, ce qui est pourtant un sacré avantage à haut niveau. Néanmoins, au vu du marché énorme représenté par les joueurs console, on imagine que Riot fera tout ce qui est en son pouvoir pour porter son FPS sur PS4, Xbox One, et même sur les machines next-gen'.