PS5 : le Prime sur LeStream à 20h30 avec Maxildan, Hugo, Marie C Palot, Salomé Lagresle et leurs invités

Envie de découvrir la PlayStation 5 sous toutes ses coutures ? Ce soir, à la veille du lancement de la machine en France, LeStream vous prépare un live spécial sur Twitch consacré à la nouvelle console de Sony ! Prêt à accueillir la next gen ?





Rejoignez Maxildan, Hugo Délire, Marie C Palot, Salomé Lagresle et leurs invités pour en savoir plus sur la PlayStation 5, sa manette DualSense et ses premiers jeux de lancement, le tout à travers des quiz et des animations. Cette soirée sera aussi l'occasion de se remémorer 25 ans d'histoire de la PlayStation. Alors ne manquez pas cet événenement ce mercredi 18 novembre, à partir de 20h30. Des consoles PlayStation 5 seront même à gagner durant le live, directement dans le tchat Twitch et sur le compte Twitter LeStream.





La PlayStation 5 est dotée d'un disque SSD ultra-haute vitesse ainsi que d'un processeur graphique avec technologie Ray Tracing. En complément du son 3D, la manette DualSense renforcera quant à elle l'immersion dans les jeux de tir ou encore dans les simulations de course automobile, grâce à un retour haptique et de nouvelles gâchettes adaptatives.