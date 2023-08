Flashback 2 : découverte de New Whasington en vidéo, ça s'inspire de Blade Runner

Parmi la kyrielle de jeux que Microids va sortir au mois de novembre, on va pouvoir compter sur Flashback 2, qui est donc la suite officielle du jeu culte de Paul Cuisset sorti il y a plus de 30 ans. Après la jungle, c'est un autre environnement qui est mis en avant aujourd'hui, à savoir la ville de New Washington, dont le design s'est clairement inspiré de Blade Runner. Mégalopole dystopique, néons colorés et ambiance moite, les ressemblances sont flagrantes et on espère être autant surpris par le titre de Microids que par le film de Ridley Scott ; ce qui n'est pas garanti. Il faut dire que Flashback 2 ne nous avait pas super emballé lors de sa courte démo lors des Microids Days et le jeu présentait quelques défauts de contrôles et d'inertie dans le personnage. Espérons qu'il ne s'agisse d'une mauvaise impression et que l'aventure saura nous séduire lors de sa sortie fixée le 16 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.