DOOM Eternal : le Slayer pourra porter un skin de licorne dans le jeu

Les développeurs de chez id Software sont barrés, ce n'est pas nouveau, mais on vient d'en avoir la preuve une nouvelle fois avec ce skin de licorne qui pourra équiper le Slayer dans DOOM Eternal. Pour mettre la main sur cette version spéciale de l'armure Praetor, il suffira de lier votre compte Bethesda.net à votre compte Twitch Prime, ce qui permettra aussi de débloquer un paquet d'autres bonus. Appelé Doomicorn Slayer Master Collection, le set d'items in-game sera disponible dès la sortie du jeu pour ceux qui auront effectué la manoeuvre, et contiendra les bonus ci-dessous.

- "Magic Meadow" Base Podium

- "For Those Who Dare to Dream!" Maxed-Out Podium

- "Clip Clop" Stance Animation

- "Heymaker" Intro Animation

- "Horsing Around" Victory Animation

- "Love Conquers All" Player Icon

- "Super Sparkle Player" Nameplate & Title.

Rappelons que DOOM Eternal sortira le 20 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Pour plus d'infos, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre preview disponible à cette adresse.